Trovano e restituiscono un portafoglio perso

Una storia a lieto fine, quasi anacronistica per i tempi che corrono. Dimentica il portafoglio che viene ritrovato e riconsegnato. I fatti. Un uomo, dopo aver fatto benzina al distributore sul viale Europa di Altopascio, ha lasciato il portafoglio sul cofano della sua auto, dopo aver rifornito il serbatoio della propria vettura di carburante. Lo aveva appoggiato lì e poi se ne è completamente dimenticato. E’ ripartito e il portamonete è caduto a terra sulla carreggiata opposta. Alcuni passanti lo hanno individuato e raccolto. Leggendo i documenti contenuti all’interno è stato individuato il proprietario, attraverso l’ausilio della Polizia.

"Per coloro che hanno assistito e/o collaborato alla raccolta del danaro sparso sul viale Europa sulla carreggiata opposta alla stazione di rifornimento Q8 – spiega il signor Giuseppe ferretti – riferisco che le banconote rinvenute, per un totale di euro 389, consegnate al sottoscritto presente che aveva già rinvenuto il portafogli poco distante, sono state riconsegnate al legittimo proprietario lo stesso giorno, negli uffici della Polizia di Stato di Pescia. Il cittadino residente nel Comune del Tau, è stato rintracciato e ha ringraziato commosso".

Forse scatterà anche una ricompensa. Per fortuna esistono ancora notizie di questo genere e persone di tale levatura morale che non ci hanno pensato su due volte nel cecare di trovare chi aveva perduto quel denaro. Anni fa altro caso, sempre ad Altopascio, in quella circostanza fu un magrebino a restituire circa mille euro ad una signora che aveva appena ritirato la pensione.

