Trova il tesoro botanico. Pasquetta in famiglia a Villa Reale

Lunedì 1° aprile Villa Reale di Marlia apre i suoi cancelli per accogliere bambini e famiglie all’evento più atteso della primavera: la Caccia al tesoro botanico di Pasquetta organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, la rete che unisce i più importanti monumenti verdi nazionali che quest’anno raggiunge la 27esima edizione dell’evento. Una proposta nata per far avvicinare bambini e adolescenti (da 2 a 17 anni) accompagnati dalle loro famiglie e amici al ricco patrimonio vegetale conservato nel parco. Fra camelie in fiore, verde lussureggiante, siepi potate ad arte, brezza e profumi di primavera, seguendo la mappa che verrà consegnata alla biglietteria, trovati tutti gli indizi e risolti gli indovinelli, sarà svelato il luogo del forziere segreto: ogni bimbo porterà a casa un piccolo premio. Il percorso dura circa un’ora dopo la quale sarà possibile rimanere fino a chiusura nel circuito della dimora, l’evento si terrà anche in caso di pioggia: basta una mantellina e calzature impermeabili per divertirsi all’aria aperta.