Troupe di nuovo in città. Si lavora ad altri ciak

Dustin Hoffman e parte del cast dell’ultimo film di Peter Greenaway, questa estate, potrebbero tornare a Lucca per girare altre scene. Non è ancora ufficiale, ma le voci, ormai, hanno praticamente già fatto il giro della città. Secondo indiscrezioni, proprio in questi giorni ci sarebbero trattative in corso tra le produzioni per tornare a girare il film tra le nostre belle Mura. Il regista vorrebbe infatti tornare in centro storico verso metà giugno per perfezionare il lavoro e aggiungere al montaggio alcune "chicche". Tra queste, la scena in cui il premio Oscar Dustin Hoffman fa il bagno nella fontana di piazza Antelminelli, a due passi dal Duomo. Un omaggio a Fellini che sarà seguito da altre scene che probabilmente saranno girate in piazza del Salvatore.

Queste scene, già inserite dagli sceneggiatori nel copione, i mesi scorsi sarebbero saltate a causa di alcuni ritardi. La speranza è quella di presentare il film in anteprima mondiale al Festival del cinema di Cannes. Lucca, però, ha praticamente già srotolato il suo red carpet: l’amministrazione sta infatti lavorando per organizzare una "prima" anche in città, inserendola nel programma del Lucca Film Festival nell’autunno 2025. Non un addio dunque, ma un arrivederci, e chissà se tra qualche settimana non torneremo a vedere l’attore di nuovo nelle nostre piazze. Intanto si rincorrono voci dell’inserimento di una nuova cordata di investitori che garantirebbe i fondi necessari per tornare a girare altre scene già dalle prossime settimane.

Giulia Prete