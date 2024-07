Trofeo Città di Lucca, si scaldano i motori

Si scaldano i motori con l’avvicinarsi della partenza della 59esima Coppa Città di Lucca, organizzata da Automobile Club Lucca con il contributo di Organization Sport Events, e la chiusura delle iscrizioni che hanno visto l’adesione di 91 partecipanti pronti a far parte di questa nuova sfida su ruote.

A distanza di ormai pochissimi giorni dall’inizio di una delle più longeve gare automobilistiche italiane non resta che definire gli ultimi dettagli e prepararsi a partire con una nuova competizione carica di novità che per due intere giornate non smetterà di stupire tutti gli appassionati di rally. I presupposti per una grande gara ci sono tutti, 61 chilometri di tracciato totali per sei prove speciali che coinvolgeranno: le Pizzorne, che tornano dopo due anni in una veste particolare con due passaggi di cui uno in notturna per andare a rispolverare i fasti storici del Rally Città di Lucca; Chiatri, piccolo paese sulle colline di Massarosa scelto in onore del centenario di Giacomo Puccini che qui visse parte della propria vita; e il Monte Serra, il cui percorso è stato suddiviso in due tratti distinti da 7 e 5 chilometri, una scelta dettata dal fatto di voler garantire ai partecipanti la miglior espressione possibile. Partenza prevista sabato alle 17.30 dalle Mura cittadine, con il Caffè delle Mura che tornerà ad essere il teatro principale e grande protagonista della manifestazione e dal quale si svolgerà sia la partenza che la premiazione conclusiva dell’evento domenica alle 17.30.

"È un rally con tante novità, un rally con una grande storia, tantissimi grandi partecipanti e dei posti favolosi – commenta il direttore di Ose Valerio Barsella -. Quest’anno ci sarà il ritorno del centro logistico sulle Mura e le prove in notturna, in quanto siamo voluti ripartiti dalla tradizione. Rally Città di Lucca era una manifestazione che si svolgeva di notte e l’idea era quella di svolgerla interamente di notte, ma dopo un sondaggio abbiamo capito che non sarebbe piaciuto molto e abbiamo preferito dare un assaggio con una prova notturna sulle Pizzorne che sicuramente riporterà i fasti del vecchio Rally Città di Lucca". "Siamo oggi alla presentazione del 59esimo rally coppa città di Lucca – commenta il direttore Aci Lucca Luca Sangiorgio - la fine di un percorso complesso ma anche ricco di cose affascinanti, siamo arrivati a un risultato che noi riteniamo molto importante, un’ottima collaborazione con le istituzioni in particolar modo il coinvolgimento della Soprintendenza che ci ha concesso la possibilità di utilizzare le Mura urbane naturalmente nel rispetto del monumento. Le Mura saranno il luogo nel quale ci sarà l’arrivo e la partenza del rally, molto interessante sarà anche la prova notturna delle Pizzorne e lo svolgimento delle prove che sono state scelte anche a valle di un confronto che abbiamo avuto con i piloti e i navigatori attraverso la nostra commissione che ci hanno dato come indicazione l’idea di far svolgere le prove speciali nella parte più a sud della provincia. Gli ingredienti per un grande rally ci sono tutti, noi ci siamo impegnati in collaborazione con Ose e Lucca Corse, siamo pronti a vivere questa passione e a riscoprire il nostro bellissimo territorio".

Andrea Falaschi