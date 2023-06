Trio Jazz Bjorn Solli sulla riva del lago di Isola Santa, cena con concerto

Dalla Norvegia, il Trio jazz Bjorn Solli sulle rive del lago di Isola Santa. Tra riflessi verde smeraldo e note dalle sonorità del legno, prosegue oggi l’International Academy of Music Festival. Appuntamento alle 19.30 nella chiesa

di San Jacopo a Isola Santa di Careggine, per una cena con concerto (prenotazione obbligatoria al numero 3884671502). Bjorn Solli è uno dei più famosi chitarristi jazz della Norvegia, che da 5 anni vive a New York nel fulcro della scena jazz mondiale e suonerà con due grandi musicisti come Stefano Senni e Adam Pache.