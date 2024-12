Tributi, l’emendamento di Caruso approvato dalla maggioranza

Nessuna fidejussione per il pagamento rateale dei tributi comunali se a carico del richiedente non vi sono ruoli non pagati, introduzione del principio di proporzionalità dell’attività di accertamento e contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento comunale.

Sono questi i contenuti degli emendamenti alla delibera sul regolamento delle entrate presentati dal consigliere comunale della Lega Domenico Caruso e approvati dal consiglio comunale di Capannori.

"Sono molto soddisfatto – dichiara l’esponente della Lega - per l’approvazione dei miei emendamenti – poiché rafforzano la tutela dei diritti dei cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione rendendo più trasparente ed equa l’azione del Comune nella gestione dell’attività di accertamento dei tributi. Particolarmente importante è l’introduzione del contraddittorio preventivo in base al quale l’avviso di accertamento comunale deve essere preceduto da un contraddittorio effettivo e informato, il che significa che prima di emettere un atto impositivo il Comune deve avvertire il cittadino e ascoltare le sue ragioni e deve, altresì, fornire una adeguata motivazione nel caso di mancato accoglimento delle sue osservazioni. Se non viene attivato il contraddittorio preventivo, l’avviso di accertamento è nullo. La disposizione in questione è favorevole ai cittadini, in quanto permette loro di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso che comporta una consistente riduzione delle sanzioni e li sottrae ad avvisi di accertamento infondati o emessi senza il necessario approfondimento".

Massimo Stefanini