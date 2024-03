Tribunale vicino ai cittadini. Inaugurato nuovo ufficio

La giustizia si avvicina ancora di più ai cittadini, grazie ad un nuovo progetto del tribunale di Lucca. Ieri, infatti, è stato inaugurato , all’interno del palazzo di giustizia, il presidio dell’ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Una tappa significativa per il tribunale di Lucca, che offrirà alla collettività un servizio informativo in materia di esecuzione delle pene e delle misure di comunità.

"L’apertura di un presidio di prossimità dell’U.D.E.P.E. all’interno del palazzo di giustizia con funzioni informative ed operative – ricorda il Presidente del Tribunale Gerardo Boragine - costituisce uno degli obiettivi che avevo programmato sin dal momento del mio insediamento, consapevole di come potesse agevolare e rendere più efficienti i rapporti dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna con l’autorità Giudiziaria, l’utenza e l’avvocatura. L’arrivo della dottoressa Fiorini alla dirigenza dell’UDEPE ha finalmente creato le condizioni perché il progetto si concretizzasse. Le premesse erano già contenute nel Protocollo sull’applicazione delle pene sostitutive sottoscritto a novembre scorso. La sua realizzazione vuole essere un modo per fornire alla cittadinanza un servizio sempre migliore, agevolando la collaborazione tra gli operatori della giustizia a favore di una sempre maggiore conoscenza ed operatività dei provvedimenti della magistratura di cognizione".

L’ufficio si trova al piano terreno del tribunale, e inizialmente sarà aperto il martedì dalle 9 alle 13, anche se è già in programma un ampliamento dei giorni di apertura, dopo l’iniziale fase di sperimentazione.

"In sintesi potranno realizzarsi le stesse funzionalità operative dell’Ufficio principale - chiarisce Elena Fiorini, Dirigente dell’Uepe -. In particolare, sono previsti l’informazione sulle misure penali di comunità (messa alla prova, ma anche pene e sanzioni sostitutive), il ricevimento dell’utenza e degli avvocati per la richiesta di tali misure e la definizione dei loro programmi, la promozione di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il supporto nell’individuazione degli enti presso cui può essere svolto".

ia.na.