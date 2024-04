Trenque Lauquen parte 1. Stasera film capolavoro con il Circolo del Cinema

Continua l’appuntamento con il grande cinema nella programmazione del Circolo del Cinema di Lucca, anche per questa settimana al Cinema Astra, anziché al Cinema Centrale data la chiusura di quest’ultimo per ristrutturazione. Stasera, eccezionalmente alle ore 21.30, sarà proiettato al Cinema Astra la prima parte del film considerato il capolavoro dell’anno dai Cahier du Cinema, la famosa rivista cinematografica francese che ha scoperto nel passato registi dal calibro di Hitchcock, Scorsese e Truffaut. Si tratta di Trenque Lauquen della regista argentina Laura Citarella. Il collega del Circolo del Cinema di Verona, Luca Mantovani presenta così il film: "Trenque Lauquen di Laura Citarella è un’opera-mondo fra le più entusiasmanti viste di recente, in cui ambizione e fascino, sperimentale e popolare trovano una congiunzione che ha del miracoloso. Due uomini la cercano, il compagno e un collega, mentre le donne che l’hanno conosciuta sembrano non darsi pena di questa sparizione. Trenque Lauquen è un film di misteri e, insieme, un film misterioso, gonfio di idee, suggestioni, storie, dettagli, ma anche di amore sconfinato per i propri personaggi“. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro (più tessera annuale)