Lucca, quattro nuovi treni regionali vandalizzati: rotti i finestrini e i vetri delle porte

Lucca, 26 novembre 2023 – Rotti tutti i finestrini e i vetri delle porte. È l’atto vandalico commesso alla stazione di Lucca ai danni di quattro nuovi treni regionali. Lo fa sapere Trenitalia: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre nella stazione di Lucca sono stati vandalizzati 4 nuovi treni regionali. Si tratta di un Vivalto, un Jazz, uno Swing e delle vetture Ale.

A causa di questo atto vandalico i quattro treni sono stati inviati in officina dove dovranno essere sostituti i vetri danneggiati. Per l’indisponibilità dei mezzi, legata ai danni subiti a seguito dell'atto vandalico, nei prossimi giorni – fa ancora sapere Trenitalia in una nota – alcuni servizi regionali potrebbero essere cancellati.