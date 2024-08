Tre ragazzi rapinano un uomo. Fermati a Montecatini

In tre rapinano un uomo. Due, tra cui un maggiorenne residente ad Altopascio, vengono subito intercettati, il terzo viene identificato grazie all’operato di un agente libero dal servizio. Tutti deferiti all’autorità giudiziaria. Operazione della Polizia di Stato, commissariato di Montecatini. I tre, di origine magrebina, pluripregiudicati, autori di reati contro il patrimonio e la persona, si sono resi responsabili, in concorso, di una rapina a danno di un italiano, nel centro della cittadina termale. Un trentenne ha subito l’aggressione dei tre che lo facevano cadere a terra, colpendolo con pugni, depredandolo di un orologio di valore, del telefono cellulare e del portafoglio, contenente 30 euro. Tutto ciò a breve distanza dai locali della movida. La Volante è arrivata in zona e dopo aver ricostruito con la vittima l’identikit del trio, ha cominciato le ricerche, anche con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza. Sono stati identificati i primi due soggetti, tunisini, uno maggiorenne, residente ad Altopascio e l’altro di minore età.

Nei loro confronti veniva data esecuzione ad una perquisizione personale che ha portato riscontri positivi delle indagini, con il rinvenimento e sequestro dell’orologio di valore. Poi, grazie anche all’intuito di altro dipendente del Commissariato, libero dal servizio, è stato trovato anche il terzo soggetto, il quale ha ammesso le sue responsabilità.

Ma. Ste.