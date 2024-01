Tre nuovi bandi per la Fondazione Cassa

A ciascuno il proprio bando. Questa, in estrema sintesi, la filosofia cui si è ispirata la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’intento di proporre bandi più specifici e aderenti alle esigenze delle associazioni, degli enti, delle comunità. Una scelta derivata da una politica di ascolto continuo del territorio da parte dell’Ente, che vuol sempre più indirizzare risorse su questioni di grande e diffuso interesse.

Da sono aperti tre bandi: tutti nell’ambito del Welfare e del Sociale, tutti in scadenza il 23 febbraio (domande sul portale Rol accessibile dal sito della Fondazione).

Il bando “Quattro ruote per il territorio”, con un budget di 300.000 euro, è dedicato ad acquisti ed interventi di allestimento di mezzi di soccorso o destinati al trasporto sociale.

Torna il bando “Sport e socializzazione”. Con un budget di 500.000 euro le erogazioni andranno a sostegno di specifici progetti ma anche dell’attività ordinaria di soggetti che operano nell’ambito dello sport di base secondo due linee principali di intervento: iniziative dedicate ai giovani e favorire la partecipazione ad attività sportive da parte di persone appartenenti a famiglie in situazione di fragilità socio-economica, grazie ad una riduzione dei costi di iscrizione per i nuclei familiari a basso reddito. Terzo bando è “Welfare e comunità” che, con 1,5 milioni di euro di budget, sosterrà iniziative legate all’accompagnamento e al sostegno di persone in situazione di vulnerabilità, al contrasto alla povertà economica ed educativa dei minori, al supporto al disagio giovanile, alla cura e assistenza delle persone anziane, alla piena inclusione delle persone con disabilità.