Tre lucchesi in finale al concorso canoro “I bambini della Valdera” a Lucca

Si sono svolte alla Sterza-Lajatico le selezioni del concorso canoro “I bambini della Valdera”, concorso nato dieci anni fa da un’idea di Edi Bocelli, (mamma del tenore Andrea Bocelli) e di Marco Biliotti.

L’evento fortemente voluto da Marco Biliotti per ricordare ed in omaggio all’amica Edi Bocelli, una mamma e una donna forte, solare e generosa, purtroppo scomparsa nel 2022, ha visto la partecipazione di oltre sessanta cantanti di tutte le età, provenienti da tutta la Toscana ed altre regioni, quali Lazio, Liguria e Romagna.

I concorrenti nel corso delle quattro serate sono stati ascoltati e da giurati altamente qualificati del mondo della musica quali cantanti professionisti, giornalisti, critici musicali, curatori d’immagine e docenti di canto, i quali hanno decretato Ecco dunque i finalisti.

Per la Categoria Junior: Matilde Donati, Clara Giglioli, Vittorio Capriotti, Ilaria Caleca, Lisa Fochetti, Grace Cuomo, Giacomo Bastiani, Camilla Shehollari

Per la Categoria Teenager; Cecilia Rabushia; Jacopo Baroni, Benedetta Quarratesi, Agnese Castellano, Lorenzo Cherubini, Flamina Ciolli, Giulia Doveri.

Per la Categoria Over 20: Ilaria Andreini; Letizia Crincoli; Moreno Mataresi

Per la Categoria Over 40: Veronica Mancini in coppia con Massimo Gentili, Luca Barbieri; Linda Cucchiara.

Per la Categoria Brani inediti: Lady Sox, Gabriella Orazzini,Riccardo Gerardi, Carolina Fiordi, Kevin Batzella, Andrè Pisani.

Le quattro serate sono state presentate da Barbara Cioni, fonica a cura di Emiliano e Barbara Cioni. La finalissima che si terrà nello storico Teatro di Lajatico è prevista per il mese di dicembre, la cui data è invia di definizione con la famiglia Bocelli.