Tre incontri rosa. Mix a Villa Reale storia e curiosità

Tre domeniche mattina in compagnia di Elisa Bonaparte Baciocchi, Maria Luisa di Borbone e Anna Laetitia Pecci Blunt. Villa Reale di Marlia ospita l’associazione

“Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana APS” per “Villa Reale al femminile: memorie e curiosità”: tre incontri negli spazi della Limonaia Nord, domenica 5 maggio, domenica 2 giugno e domenica 7 luglio a partire dalle 10.30.

Le figure di Elisa Bonaparte Baciocchi, Maria Luisa di Borbone e Anna Laetitia Pecci Blunt sono infatti unite proprio da Villa Reale, che hanno vissuto come luogo di delizia per periodi più o meno brevi della propria vita. Domenica 5 maggio alle 10.30 apre il calendario “L’Imperatore e la Regina. Napoleone e Maria Luisa di Borbone: due storie incrociate”, a cura di Roberta Martinelli. L’incontro parte dalle “Memorie” di Maria Luisa, duchessa di Lucca dal 1817 al 1824: sia dal pamphlet politico che la duchessa compila appositamente per spingere il Congresso di Vienna a farsi riconoscere quel che le era stato tolto da Napoleone, sia le memorie del periodo che trascorre in convento, dove era stata confinata per volere di Napoleone. Dal documento politico e dallo spaccato intimo della vita condotta in famiglia, prigioniera in convento, emerge la vita di una sovrana che non ha mai accettato che con la rivoluzione francese il mondo è cambiato e che ha subito in prima persona le conseguenze del “ciclone” Napoleone che ha spazzato via tutto il “vecchio mondo” per imporre sé stesso.

Domenica 2 giugno alle 10.30, Simonetta Giurlani Pardini terrà l’incontro “I giardini: una storia al femminile. Elisa Bonaparte e Mimì Pecci Blunt e la loro passione per la botanica”. Immersi nel parco della Villa dove entrambe hanno vissuto, passeggiato, goduto di musica, arte e bellezza, l’incontro pone l’accento sulle nuove specie botaniche con le quali, entrambe, arricchirono l’ampia tenuta, e sul senso profondo, culturale, che quelle scelte avevano. L’evento si svolge anche in concomitanza con la Festa nazionale dei giardini “Appuntamento in Giardino” organizzata APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia in programma sabato 1 e domenica 2 giugno.