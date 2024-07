“Tre aree simbolo di abbandono“. La denuncia arriva da Lucca Civica

“Durante la campagna elettorale – dice il gruppo – l’assessore Fabio Barsanti, all’epoca consigliere comunale di opposizione, non perdeva occasione per mostrarsi all’opera, pubblicando foto che lo ritraevano mentre ripuliva Lucca dalle erbacce, promuoveva piste ciclabili e incentivava l’uso dei centri sportivi. Oggi, però, ci troviamo a chiederci dove sia finito tutto quell’entusiasmo. Proprio oggi che, per il ruolo ricoperto, tutte quelle buone intenzioni potrebbero diventare azione e manutenzione ordinaria”.

Prosegue Lucca Civica: “Un esempio emblematico è il parco sportivo in località Le Macchie. Questo spazio, che ospita due campi per le bocce, una pista per le macchine radiocomandate, campi di calcio e un percorso vita, è ormai abbandonato a se stesso. L’erba alta e i rovi coprono non solo le strutture, ma anche gli accessi, rendendo il parco inutilizzabile per i cittadini che desidererebbero praticare sport o semplicemente godersi un po’ di tempo all’aria aperta”. “La situazione non migliora – continua – nella zona di via della Scogliera. Percorrere questa strada in bicicletta è diventato estremamente pericoloso a causa delle piante di acacia e dei pruni che invadono la carreggiata. Invece di una manutenzione adeguata, l’amministrazione ha optato per soluzioni temporanee e poco efficaci: un cartello di avviso per le assi di legno sconnesse sulla passerella e due tavoloni improvvisati per consentire il passaggio”.

“Il degrado si estende anche alla parte di Sant’Alessio – aggiunge Lucca Civica – dove i rovi stanno lentamente coprendo il ponte Fagiolini, rendendo difficile e pericoloso il transito. Queste condizioni non solo compromettono la sicurezza dei cittadini, ma testimoniano una mancanza di cura e attenzione verso i quartieri e i paesi da parte dell’amministrazione comunale”.

“Facciamo quindi un appello al sindaco – è la conclusione affinché intervenga tempestivamente per risanare queste aree e restituire alla comunità spazi pubblici sicuri e ben tenuti. È fondamentale che l’assessore Barsanti e l’intera giunta comunale dimostrino con i fatti ciò che hanno promesso con le parole“.