Travolto da un’auto in via di Sottomonte È in gravi condizioni

È in gravissime condizioni il 36enne, di nazionalità albanese, che martedì sera intorno alle 23 è stato investito da un’auto in via di Sottomonte. Alla guida c’era un residente della zona di 74 anni. Ancora da chiarire come sia potuto accadere. Quello che è certo è che il violento impatto è avvenuto a Massa Macinaia, all’altezza del distributore Beyfin. Il 36enne stava camminando a piedi quando è stato preso in pieno dall’auto. Trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa con vari traumi su tutto il corpo, è ricoverato in rianimazione. Sulla dinamica indagano i carabinieri.