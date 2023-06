Trasferta transalpina per la compagnia Aldes e il coreografo Castello

Dall’intimità dei ‘Mercoledì da salmoni’ nella sede di SPAM! a Porcari al tempio della danza e del teatro contemporaneo francese: il Théâtre de la Ville di Parigi. Aldes, la compagnia diretta dal coreografo Roberto Castello, che a Lucca ha la sua sede operativa, sarà ospite della stagione del teatro transalpino con due spettacoli, in programma dal 6 al 10 giugno. Nella trasferta Aldes presenterà In girum imus nocte et consumimur igni, che torna a Parigi a cinque anni di distanza dalla prima rappresentazione nella capitale francese, e Inferno, premio Ubu per la danza nel 2022. Dal bianco e nero al colore, dalla fatica del quotidiano alla gioia di vivere, due proposte molto diverse ma strettamente interconnesse. In girum imus nocte et consimimur igni un lavoro in bianco e nero con una colonna sonora ripetitiva fino al limite della trance, mette in scena la fatica del vivere senza gioia né empatia. Inferno al contrario è un lavoro colorato in cui si passa dall’estasi all’entusiasmo, a momenti di grande festa, trasporto e abbandono.