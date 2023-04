Trasferta in Scozia a rinsaldare l’amicizia

Nuovo momento di scambio tra la comunità barghigiana e la Scozia. Da oggi a domenica sarà in Scozia una variegata delegazione barghigiana che vedrà nuovi incontri istituzionali tra la sindaca e le autorità di Glasgow e scozzesi, ma anche momenti ricreativi con i "bargo-scozzesi". Il tutto per rinsaldare la ormai nota "Barga – Scot Connection". La visita scozzese sarà caratterizzata anche dalla presenza in Scozia della squadra dei Gatti Randagi, squadra amatori di Barga molto vicina ai Celtic di Glasgow; come premio per la vittoria dello scorso campionato. Accompagnati anche dal sindaco Campani, saranno ospiti del Celtic per la partita casalinga contro il Motherwell, a conferma del gemellaggio ufficiale apertosi nel 2017. I ragazzi biancoverdi insieme al sindaco incontreranno numerosi amici bargo-esteri, tra cui William Moriconi, che ha dato una mano decisiva nell’organizzazione della trasferta, insieme al Console onorario a Glasgow, Ronnie Convery e all’ex sindaco di Glasgow, Alex Mosson.