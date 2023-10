Transizione verde. Capannori protagonista. Comune capofila di progetti green dell’Ue

Capannori protagonista di due progetti europei (di cui uno è capofila proprio il Municipio di piazza Moro), per accompagnare le imprese nella cosiddetta transizione verde. Tutto ciò attraverso il primo bando del Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027 dell’Unione Europea. I progetti sono frutto di una collaborazione del Parco Scientifico di Capannori per l’economia circolare con soggetti chiave sia istituzionali che del sistema produttivo. "Siamo molto soddisfatti di essere entrati a far parte, in un caso come Comune capofila, di questi due importanti progetti finanziati dall’Unione Europea, con i quali si vuole favorire concretamente la transizione ecologica delle aziende che è una delle mission in un’ottica di economia circolare del nostro Parco scientifico -afferma l’assessore all’innovazione e al polo tecnologico, Lucia Micheli-. Oggi è divenuto indispensabile adeguare i processi produttivi delle aziende di ogni dimensione allo sviluppo sostenibile, con la creazione di nuove figure professionali e dar vita a innovazioni organizzative, di processo, di servizio e di marketing basate sull’economia circolare.

Obiettivi importanti cui mirano questi due progetti europei che puntano anche a riequilibrare il gap tra la crescita della richiesta di nuove figure professionali e un‘offerta non ancora adeguata alle necessità". Il progetto ‘Extravert’ – Esperti per la transizione verde transfontaliera (budget complessivo 1.665.385,60 euro) affronta la sfida territoriale della creazione e dell’inserimento professionale della innovativa figura del "Green Manager".

In tutti i territori dell’area di cooperazione transfrontaliera (Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Regione PACA in Francia) si sta ridisegnando la mappa delle professioni "green" introducendo nuovi profili. Il progetto ‘Open Circular’ (budget complessivo 1.665.138,49 euro) di cui è capofila la Camera di Commercio del Var (Nizza) si propone di sostenere la competitività e la transizione verde delle piccole e medie imprese introducendo innovazioni organizzative, di processo, di prodottoservizio e di marketing basate sull’economia circolare e sviluppate all’interno di "Living Lab" locali.

Massimo Stefanini