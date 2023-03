Traliccio si schianta Un crollo improvviso

Cade un traliccio dell’alta tensione, paura a Diecimo. Un incidente che poteva avere ben più gravi conseguenze, ma fortunatamente la grossa struttura si è inclinata cadendo dalla parte dei campi, schiantandosi sul terreno dove non c’era nessuno. La caduta della pesante struttura in ferro si è verificata ieri pomeriggio verso le 16,40, nel tratto della via provinciale Lodovica, nei pressi della rotatoria che si interseca con la strada della Baccanella, nella zona industriale di Diecimo, dove insistono industrie cartarie importanti, come la Tronchetti spa, la Mondial Carta e la Cartiera Lucchese.

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia del comando della Polizia Municipale Associata dell’Unione dei Comuni della -Media Valle, che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona, regolando il transito rimasto interrotto per un’ora circa. Un tecnico di Enel Distribuzione ha provveduto a controllare ed isolare la corrente per scongiurare pericoli. Come detto, il grosso traliccio è caduto dalla parte dei campi e questo ha limitato eventuali danni, anche gravi, a persone e automobilisti di passaggio in quel tratto.

Un tratto ad alta percorrenza per l’immediata vicinanza delle cartiere e cartotecniche, dove ogni giorno, a turno si recano al lavoro molti lavoratori e dove è normale il passaggio anche di mezzi pesanti per il trasporto delle merci. La produzione nelle aziende è proseguita senza particolari interruzioni.

Per il momento non si conoscono le cause del crollo, si può solo ipotizzare un improvviso cedimento della base, forse sprofondata.

Marco Nicoli