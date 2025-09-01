Quel cappellino della premier

Quel cappellino della premier
1 set 2025
GIULIA PRETE
Tragedia sfiorata a San Vito: bambino investito da un’auto

Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri nel parcheggio del centro commerciale. Per fortuna il piccolo non è in pericolo di vita.

ospedale san luca

ospedale san luca

Lucca, 1 settembre 2025 - Momenti di paura e dramma nel tardo pomeriggio di ieri, 31 agosto, a Lucca. Poco prima delle 18 un bambino è stato investito da un’auto nel parcheggio del parco commerciale di San Vito, riportando gravi ferite all'addome. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il piccolo si trovava insieme alla madre, impegnata a fare acquisti all’interno di un negozio. Sarebbe bastato un attimo di distrazione: mentre la madre stava pagando alla cassa, il bambino è uscito correndo dal punto vendita e si è diretto verso il parcheggio proprio mentre stava transitando una vettura. L’automobilista non è riuscito a evitarlo e l’impatto è stato inevitabile. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta subito un'ambulanza del 112. Il bambino, per fortuna cosciente e non in pericolo di vita, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Luca.   

