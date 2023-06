Tradizione e leggende lucchesi in musica al Centro “Il bucaneve“

Serata dedicata alle tradizioni e alle leggende lucchesi, quella organizzata dal Centro di cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve”, in collaborazione con l’associazione “Nati per scrivere”, in programma per venerdì 9 giugno 2023. Dalle 20.30, le stanze del locale in via della Chiesa XXIV al n.559, a Santa Maria a Colle, si animeranno di folletti e streghe, di fate e creature magiche, per un incontro sul folclore lucchese. Ad aprire la serata l’intervento del professor Paolo Fantozzi, studioso di leggende locali e autore di numerosi volumi dedicati, seguito dalla presentazione dei libri di Alessio Del Debbio, scrittore viareggino specializzato in fantasy toscano, nato dalla collaborazione tra “Nati per scrivere” e “Joe Natta e le Leggende Lucchesi”: una raccolta di trenta testi di Joe Natta, illustrazioni di Silvia Talassi e racconti fantastici di Del Debbio. La band lucchese animerà la serata: il trio acustico formato da Joe Natta, Ylis e Fabio Rapatmax è impegnato da anni nel recuperare e valorizzare l’affascinante magia con cui si sono formate le nostre radici, la nostra identità e il nostro passato: il folclore della provincia di Lucca. Ingresso gratuito. Prevista anche la possibilità di cenare, alle 19.30, prenotandosi al numero 3334876105 (Pietro).