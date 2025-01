Tra prigionia e Resistenza, storie degli internati

Tra i tanti eventi in programma per la giornata della Memoria della Provincia anche la Proiezione di ‘one life’. In questo caso l’appuntamento è per il 30 gennaio, alle 10, all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino), dove verrà proiettato il film ‘One Life’ di James Hawes, con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter e Romola Gray. Il film è la vera storia di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), agente di borsa britannico, figlio di genitori ebrei tedeschi. Negli Anni Trenta, l’uomo salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista. La proiezione è rivolta alle scuole secondarie di secondo grado ed è obbligatoria la prenotazione.

Poi spazio ai “triangoli rosa“. Il 31 gennaio, doppio incontro in Sala del Trono a Palazzo Ducale - la mattina per le scuole superiori (con obbligo di prenotazione) e il pomeriggio - con inizio alle 17 - aperto alla cittadinanza - sul tema ‘I Triangoli rosa: la persecuzione degli omosessuali nella Germania nazista’. L’incontro sarà tenuto da Francesca Cavarocchi, docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, che approfondirà il tema della persecuzione degli omosessuali nella Germania nazista.

Ancora un doppio incontro, la mattina, alle 10 per le scuole superiori (prenotazione obbligatoria) e il pomeriggio, alle 17, aperto alla cittadinanza, il 3 febbraio nella Sala del Trono di Palazzo Ducale, Filippo Masina (assegnista di ricerca all’Università di Siena e co-autore del libro ‘Una straziante incertezza. Internati militari italiani fra guerra, morte e riconoscimenti da parte della Repubblica’), parlerà de ‘Gli internati militari italiani. Tra prigionia e Resistenza’ e, cioè, di quei 600mila soldati italiani che si rifiutarono di aderire al rinato fascismo dopo la costituzione della Repubblica Sociale Italiana. Per lungo tempo dimenticata, la loro storia è tornata al centro del dibattito: una pagina importante che trova posto a pieno titolo nella storia della nostra Resistenza.

Infine “Crediti, informazioni e prenotazioni“. I docenti che parteciperanno agli incontri pomeridiani avranno un attestato di presenza. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Scuola per la Pace della Provincia al numero 0583/417481 o alla mail [email protected].