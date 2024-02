Tour guidati ai Musei Nazionali . Si svelano capolavori e ghiottonerie

Ancora opportunità di interessanti tour guidati alle meraviglie dei nostri musei nazionali. Domani alle 15 al museo di Villa Guinigi visita guidata a cura dello staff dal titolo “I capolavori della Villa”. Un percorso nel territorio lucchese che attraversa vari secoli, partendo dalla civiltà etrusca, sino ad arrivare al XVIII secolo. Sempre domani ma alle 17 il tour riguarderà “Passeggiate in Villa”. Un viaggio che comincia con i segreti della Villa e della famiglia Guinigi, proseguendo con la scoperta di alcuni capolavori ed aneddoti al suo interno. La partecipazione alle visite guidate è inclusa nel biglietto d’ingresso del museo. La direzione dei musei invita tutti gli interessati a prenotarsi anticipatamente al numero: 0583496033 oppure scrivendo a: [email protected].

Inoltre anche i Musei nazionali saranno tra i protagonisti di Lucca Gustosa, la nuova rassegna del Comune dedicata ai sapori e alle prelibatezze tipiche del territorio. Grazie anche alla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest Arte&Cibo è la sezione che coinvolgerà i luoghi della cultura con visite guidate a tema, convegni insieme a degustazioni e promozione dei prodotti enogastronomici tipici del territorio, in collaborazione con le associazioni di categoria e l’Associozione Strade del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo Versilia.

Due le visite tematiche a cura di Turislucca in programma a Palazzo Mansi e Villa Guinigi sabato 11 marzo entrambe alle 15.30 dal titolo “Il piacere della tavola a Palazzo Mansi“. Consterà in una visita guidata alla Sala da pranzo di Palazzo Mansi con approfondimenti su sei dipinti di nature morte e sulla collezione degli argenti. In calendario anche il tour “Il cibo e la tavola degli antichi a Villa Guinigi“, percorso nella collezione archeologica di Villa Guinigi, con un focus sugli utensili, le stoviglie e gli oggetti d’uso di forma inconsueta.

Al termine degustazione presso l’Osteria dello Stellario a 20 euro - under 17 gratuito - costo comprensivo dei biglietti d’ingresso ai musei. Prenotazione obbligatoria [email protected].

Laura Sartini