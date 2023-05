Tour e show a Maggiano La fragilità che è forza

Oggi alle 11 e alle 14.30 proseguono le visite guidate all’interno dell’ex manicomio di Maggiano e alle 16 “Cercando il Filo - Fragilità, Forza, Bellezza, Arte“ - Incontri di Teatro Sociale dal Percorso alla Performance in scena a cura dell’Associazione Teatrale Nando Guarnieri Lucca, per la regia di Miriam Iacopi. Alle 11 la visita guidata straordinaria all’interno dell’ex manicomio di Maggiano per ripercorrere la storia del complesso e scoprire il percorso espositivo “Stanze con vista sull’umanità” attraverso la collezione di strumentazione medico scientifica. Si parlerà di Mario Tobino. Alle 14.30 nuova visita guidata e alle 16 il Gruppo Giovani Associazione Teatrale Guarnieri presenta “Aspettando Moby Dick” - Performance con la regia di Miriam Iacopi. Alle 17 seguirà l’incontro con la dottoressa Beatrice Milianti Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta e la dottoressa Marta Francesconi Psicologa e Psicoterapeuta.