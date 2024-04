Torre Guinigi e delle Ore, scatta il rincaro

LUCCA

Scatta il rincaro al ticket per le Torri civiche, Guinigi e delle Ore. I biglietti per accedere ai due monumenti cittadini passano dai 6 agli 8 euro (6.50 euro il ridotto), mentre rimane invariato a 6 euro il costo per l’Orto botanico. Il biglietto cumulativo è di 19 euro. Una delibera adottata in questi giorni dalla giunta e che riguarda Metro, la municipalizzata che, con l’amministratore unico dottor Roberto Di Grazia, da alcuni mesi ha assunto la gestione completa dei monumenti civici e della relativa cura e promozione, oltre che del Castello San Donato, il punto accoglienza sopra la Porta San Donato. Sono dunque aumentate le competenze in materia culturale e turistica di Metro, che già gestiva i punti di accoglienza turistica, le biglietterie e i ticket bus a fianco del ramo d’azienda parcheggi.

“L’obiettivo – spiega Di Grazia – è di valorizzare al meglio i monumenti con la cura e la pulizia che meritano mettendo a frutto l’esperienza che la società ha maturato nell’accoglienza e promozione turistica presso il punto di accoglienza posto nella Vecchia Porta San Donato, uno dei più prestigiosi tra le città turistiche. Il fascino di quella struttura, dotata di recente anche del punto allattamento e cambio lattanti a favore dei turisti con bambini, è una delle attrattive della città“. “L’adeguamento deciso dalla giunta municipale – spiega il dirigente – è una decisione che mantiene il costo del biglietto molto al di sotto degli altri monumenti toscani e rappresenta un semplice riallineamento della tariffa a fronte della maggiore pulizia, cura e promozione“.

“La Torre Guinigi in particolare, grazie al nuovo accesso da Via Sant’Andrea – sottolinea Di Grazia – diventerà un percorso museale più complesso della semplice visita alla sommità della Torre. In più Metro ha assunto l’impegno a garantire la visita gratuita a tutti i cittadini lucchesi per almeno sette giorni durante la Festa della Libertà, in corso questa settimana, per celebrare la riconquistata libertà dal giogo dei pisani, sin dal 1369“.

Laura Sartini