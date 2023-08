"Torre Guinigi di Lucca, la preferita dai visitatori"

La Torre Guinigi si conferma indiscussa e imprescindibile protagonista della città. Il 14 e 15 agosto ben 2373 persone solo salite con il picco del 14 agosto con 1218 biglietti staccati. Ma importanti anche i numeri registrati dalla Torre delle Ore e dall’Orto Botanico, anch’essi gestiti per conto del Comune di Lucca da Metro srl. Sulla Torre sono salite 482 persone con il picco a Ferragosto (259). Numeri simili per l’Orto Botanico: tra il 14 e il 15 agosto, si sono registrati 410 ingressi, praticamente equidivisi nei due giorni.

Molto soddisfatto l’assessore al Turismo Remo Santini che annuncia possibili novità. "D’accordo con la collega Mia Pisano – spiega – stiamo lavorando per arrivare a allungare gli orari di apertura delle torri anche sino al dopocena, al pari di quanto avviene in altre città. Siamo convinti che apporterebbe benefici rispetto all’attuale fascia oraria ormai insufficiente. Potremmo partire magari dalla Torre Guinigi e poi estendere gli orari lunghi anche alla Torre delle Ore. Molto soddisfacenti anche i dati dell’Orto Botanico, tutti questi risultati vanno ora messi a sistema con le Mura: pensiamo a un sotterraneo aperto e con una mostra permanente sulla storia del nostro principale monumento cittadino, un punto che sia un riferimento per i turisti ma anche per i lucchesi".