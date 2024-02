Tornano le “Voci di biblioteca“, rassegna di Imt e Comune di Lucca

Più voci, più temi, più libri. Torna, per il terzo anno consecutivo, “Voci di biblioteca. Libri, scienza, attualità” e (quasi) raddoppia gli appuntamenti in cartellone, ben nove sono infatti gli incontri che si snoderanno da febbraio a giugno nella rassegna organizzata dalla Scuola Imt e dal Comune di Lucca. Tanti e diversi gli argomenti dei libri inseriti nel programma dell’edizione 2024 e tanti gli autori che incontreranno il pubblico per raccontare le loro opere e approfondirne i temi assieme a professori e ricercatori nei locali della biblioteca della Scuola IMT e della biblioteca Agorà.

Si parte con le storie sorprendenti, spassose e a volte sconvolgenti raccontate in “Eroica, folle e visionaria. Storie di medicina spericolata” in cui si raccontano gli esperimenti condotti da medici e scienziati sul proprio corpo. L’autrice Silvia Bencivelli dialogherà con Emiliano Ricciardi, professore in Neuroscienze alla Scuola IMT. L’appuntamento è per Giovedì 29 febbraio alle ore 18 nella Biblioteca della Scuola IMT in Piazza San Ponziano.

La protagonista, venerdì 8 marzo, è l’avventurosa matematica russa la cui vità è narrata in “Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale”. Il libro, una biografia nella forma di una graphic novel è presentata dall’autrice, la fumettista Alice Milani, e da Rossana Mastrandrea, ricercatrice in Sistemi Complessi della Scuola IMT. L’incontro è nella biblioteca Agorà, alle 18. Il 4 aprile Giovanni Nucci presenterà il suo libro “Gli dèi alle sei. L’iliade all’ora dell’aperitivo”. La didattica ludica e le tante possibilità di utilizzo della gamification da parte degli insegnanti è il tema dell’incontro di venerdi 19 aprile: “Giochi per imparare la storia. Percorsi per la scuola” è infatti il titolo del volume di Antonio Brusa, presidente della Società italiana di didattica della storia.