Tornano gli appuntamenti con “I lunedì della cultura“

Dibattiti su grandi temi della vita come la felicità e la guerra, interpellando le grandi voci della letteratura italiana, ma anche incontri sulle autrici del Novecento, sulla storia contemporanea e un omaggio speciale ai cento anni di "Ossi di seppia", celebre e amata raccolta poetica di Eugenio Montale. Tornano gli appuntamenti de "I lunedì della cultura" organizzati dall’associazione culturale Amici di Enrico Pea insieme alla Provincia e alla Società Dante Alighieri che, quest’anno, daranno spazio anche agli studenti dell’ultimo anno delle superiori.

Si parte lunedì 14 ottobre - con un incontro dedicato a Dante Alighieri - fino ad arrivare a primavera: la sede degli incontri, ad eccezione della sezione dedicata alla storia contemporanea che sarà organizzata di mattina in sala Tobino, si conferma l’Antica Armeria di Palazzo Ducale. Gli eventi si terranno ogni lunedì alle 17 con ingresso libero. Tutte le conferenze potranno essere seguite anche sul canale youtube dell’associazione. A presentare il calendario la presidente dell’associazione Giovanna Bellora, Marina Giannarini, membro del comitato scientifico "I lunedì della cultura", il docente Berto Corbellini Andreotti e Paolo Razzuoli, co-organizzatore dell’iniziativa (nella foto di Alcide).

"Quest’anno, visto l’enorme successo della passata edizione, torneremo con un programma più vasto e vario che toccherà grandi temi – ha commentato Giovanna Bellora – Tutti e 26 gli eventi, come sempre, saranno tenuti da grandi relatori e studiosi, new entry ma anche persone già note e affezionate alla nostra rassegna. Tre incontri, in particolare quelli dedicati alla storia e all’attualità, saranno invece organizzati di mattina per gli studenti".

Ai ragazzi saranno proposti temi come la storia di Giacomo Matteotti, ma anche dibattitti su rivoluzioni, democrazie e dittature. Il programma invece inizierà con le voci della letteratura italiana sul tema della felicità: oltre a Dante Alighieri, gli incontri si dedicheranno anche alle opere di Petrarca, Leopardi, Pascoli e Pirandello. Da dicembre avrà invece inizio la sezione dedicata al tema della guerra con altri grandi nomi come Machiavelli, Manzoni e Fenoglio. Tra le voci femminili del ‘900, solo per citarne alcune, Grazia Deledda, Sibilla Aleramo e Anna Maria Ortese. Il programma completo sul nostro sito.

G.Pr.