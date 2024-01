Torna Verdemura. Nuove date e location per la fiera del verde

La data c’è già: dal 3 al 5 aprile torna VerdeMura, la grande manifestazione dedicata al “verde“. Oltre 170 espositori italiani e stranieri per una delle più grandi mostre di giardinaggio d’Italia in una location d’eccezione. Vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, prodotti artigianali di eccellenza, sul baluardo San Regolo e sul baluardo la Libertà delle Mura di Lucca, uno dei parchi pubblici più suggestivi d’Europa, e nell’Orto Botanico.

In programma appuntamenti con ospiti illustri e corsi per imparare i trucchi dei giardinieri, novità librarie del verde e grande spazio per gli acquisti di stagione per i giardini, gli orti, i balconi di città, con qualche incursione nei dettagli freschi e nuovi per la casa e la cucina di campagna. La manifestazione tornerà sulle Mura e precisamente sui Baluardi San Regolo, la Libertà, Orto Botanico di Lucca.