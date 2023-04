Torna “Scuolidarietà“ Al Palasport l’evento del “Coro Arcobaleno“ per finanziare le scuole

Lunedì 17 aprile al Palasport di via delle Tagliate si terrà la 24ª edizione di “Scuolidarietà”, manifestazione organizzata dal Coro Arcobaleno di Lucca finalizzata al reperimento di fondi per la scuola. Circa 1500 bambini delle scuole della piana di Lucca assisteranno quest’anno al musical “C’era una volta un pezzo di legno” scritto da Francesco Rinaldi, celebre autore reatino di canzoni per bambini, più volte vincitore dello Zecchino d’oro e da Cristina Torselli, direttrice del Coro Arcobaleno e regista. La manifestazione, inserita nel Vivi Lucca, resa possibile grazie al contributo del comune di Lucca che da 24 anni concede gratuitamente il Palasport e al contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è patrocinata anche dai comuni di Capannori , Porcari e dalla fondazione Carlo Collodi nell’anno del 140° anniversario della prima uscita del libro “Le avventure di Pinocchio”.

Come di consueto ci saranno due spettacoli: il primo alle ore 10 a cui possono partecipare solo le scolaresche, il secondo alle ore 14,15 a cui può partecipare la cittadinanza. Parteciperà, nelle vesti di Mastro Geppetto, Nikolas Torselli, cantante e musicista che ha curato molti degli arrangiamenti delle canzoni del musical. Sarà uno spettacolo molto divertente e molto ricco in scenografie e coreografie sulla Storia di Pinocchio, che verrà narrata, cantata, recitata e mimata.

Protagonisti i bambini del Coro Arcobaleno, i ragazzi… qualche loro genitore con un po’ di voglia di divertirsi… e moltissime scuole della piana di Lucca che prenderanno parte attiva nello spettacolo con circa 200 alunni che si caleranno nei panni dei personaggi grazie alla collaborazione degli insegnanti che credono in questa manifestazione che a Lucca, ha avuto continua ricorrenza annuale fino al 2020, quando a causa della pandemia fu improvvisamente sospesa. Per prenotazioni del biglietti inviare una mail a: [email protected] o telefonare al 338-3153661.