Torna “Real Collegio Estate“ Tradizioni e spettacoli sotto le stelle

Musica classica, opera, jazz, pop. Ma anche danza contemporanea, teatro in vernacolo e teatro per ragazzi, botanica, storia, poesia e psicanalisi. Torna “Real Collegio Estate“, la quinta edizione della rassegna di eventi culturali e concerti sotto le stelle nel chiostro medievale di Santa Caterina.

Ieri, il presidente del Real collegio Francesco Franceschini, il direttore artistico Paolo Scacchiotti, con la presenza del Sindaco Pardini, dell’assessora Mia Pisano, e Pia Mencacci della Fondazione Cassa di Risparmio, è stato raccontato il calendario ufficiale che dal 13 luglio al 7 settembre offrirà 38 appuntamenti serali d’arte e d’artisti: infatti, verranno coinvolte preziose realtà culturali del territorio, come il festival “Virtuoso & Belcanto“, il centro di promozione musicale Animando, il Circolo del Jazz Lucca, la scuola di musica Sinfonia, l’associazione di poesia Millimètrica e, per la prima volta sul palco del chiostro, il Laboratorio Brunier e il Salotto lucchese. Torneranno la danza contemporanea di Dance Italia, gli spettacoli teatrali del Lucca teatro festival e la tradizione del teatro in vernacolo lucchese. Conversazioni psicanalitiche, focus danteschi, impegno sociale, naturopatia e gli appuntamenti con la grande storia dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana“. Spazio inoltre alla solidarietà, con una suggestiva performance di artisti riuniti da Sergio Talenti per sostenere chi soccorre i migranti in mare e con le serate di musica dell’associazione Don Franco Baroni onlus. Una serata sarà dedicata alla musica popolare con i cantastorie Gildo Dei Fantardi e Mauro Chechi. Il chiostro di Santa Caterina ospiterà, infine, anche la band di Diego Cassettari e uno spettacolo musicale di Emanuela Gennai e Marco Rossi dedicato a Giorgio Gaber.

"Anche quest’anno il Real Collegio – dice il presidente, Francesco Franceschini – offre spazio di espressione ai tanti soggetti culturali che rendono Lucca una città vivace e curiosa"

Oggi il chiostro più antico del complesso, che fino a cinque anni fa risultava sconosciuto agli stessi abitanti di Lucca, è luogo di condivisione della bellezza, dell’arte e delle emozioni.

I trentotto eventi, valorizzeranno il territorio e i suoi artisti, accogliendo un "teatro-città" che coinvolge talenti locali e spettacoli di livello.

Rebecca Graziano