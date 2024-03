Torna Porcari in Festa. Tutti gli appuntamenti

PORCARI

Arte, colori, sapori. Domenica 24 marzo, dalle 10 alle 18 in piazza Orsi e nelle zone adiacenti, andrà in scena Porcari in festa, a cura del Comune, dell’associazione dei commercianti "Porcari attiva" e del centro Commerciale Naturale di Confcommercio, oltre alla Fondazione Lazzareschi, una giornata con varie iniziative nella speranza che Giovepluvio possa essere clemente visto che le previsioni meteo non sono positive. In ogni caso la speranza è che si possa allestire lo stesso la manifestazione che prevede laboratori artigiani per bambini, angolo verde con la mostra dei bonsai, questa arte dalla tradizione antichissima. I vigili del fuoco allestiranno un angolo in cui far divertire i bimbi. Poi spazio a "Ciclogiocando", ognuno con la sua bicicletta. Altra iniziativa interessante quella della riscoperta dei giochi del passato, con notevoli sorprese. Avremo anche chi insegnerà il riuso del legno. Previsti artisti di strada e punti di ristoro. Ci sarà anche l’attiva partecipazione di Fipe ristoratori Confcommercio. Nell’ambito del tema scelto in questa edizione dagli organizzatori, la lotta agli sprechi alimentari, attorno alle 17 è previsto nell’area talk un intervento dei ristoratori Samuele Cosentino, Stefano De Ranieri e Veronica Tambellini i quali, moderati da Michela Panigada, parleranno delle ricette del riuso all’interno della cucina lucchese. Un tema, questo, particolarmente caro ai ristoratori di Fipe, che già qualche mese fa, in occasione dell’ultima edizione del Desco – avevano realizzato un piccolo libro dedicato a ricette della tradizione che uniscano, ai sapori e al piacere della tavola, la sostenibilità e attenzione per l’ambiente anche in cucina.

Si parla di ricette come la francesina, le frittelle di pane e pecorino, le rovelline lucchesi, la farinata fritta, la torta di pane, gli gnocchi di polenta avanzata e altro ancora. Insomma, un incontro da non perdere quello a Porcari, dove il pubblico potrà apprendere i segreti di una cucina fatta di ingegno e gusto, ma sempre rispettosa dell’ambiente e anche con un risparmio di tipo economico che non guasta mai. Porcari in festa prosegue la tradizione di Porcari in fiore degli anni passati.

Massimo Stefanini