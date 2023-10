Torna l'iniziativa "Capannori ti prende per mano": aiuto per famiglie in difficoltà

Riparte dopo i tre anni pandemici l’iniziativa “Capannori ti prende per mano“. Gli studi e le proiezioni purtroppo prevedono un impoverimento della fascia di popolazione in età adulta che si trova in condizioni lavorative precarie, stante la riduzione dei contributi per l’affitto e la rivisitazione delle misure nazionali di contrasto alla povertà. Il progetto prevede la presa in carico multidimensionale delle famiglie che si rivolgono allo sportello solidarietà per disagio economico e abitativo. Il Municipio di piazza Moro destinerà un operatore, un assistente sociale, che incontreranno la famiglia per l’elaborazione di un budget di 30.000 euro complessivi fino al 31 dicembre 2023.

L’ obiettivo è migliorare la condizione economica di nuclei familiari in difficoltà a causa dell’incidenza dell’affitto e delle utenze che agiscono come una mannaia sul reddito familiare. I destinatari sono le famiglie in carico ai Servizi sociali, settore abitativo, che presentano le seguenti caratteristiche: Isee ordinario o Isee corrente inferiore o uguale a euro 16.500; assenza di risparmi economici; decadenza dal reddito di cittadinanza. Chi rientra nei parametri, può sostenere un colloquio allo Sportello sociale previo appuntamento (0583.428252).

M.S.