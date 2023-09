Torna la ‘Zamp-eggiata’ a Lucca lungo il Serchio: ecco cosa sapere

Torna l’11 settembre, dopo i due anni di stop a causa del Covid, la prima e originale ‘Zamp-eggiata lungo il Serchio‘ di Anpana e ideata dall’allora presidente, Lucca, Angelo Bertocchini, nel lontano 2011. Partita in sordina, con appena 12 iscritti, la ‘Zamp-eggiata’ è diventa un appuntamento tradizionale del Settembre Lucchese, patrocinata dal Comune di Lucca e con sempre numero crescente di iscritti provenienti da Lucca, Pisa, Garfagnana, Versilia ma, ultimamente, anche da turisti da fuori Regione.

In occasione di questa decima edizione sarà presente, come testimonial dell’evento, il cantautore (e grande amante degli animali) Gatto Panceri. La manifestazione, invece, sarà presentata dalla giornalista Debora Pioli. Anche in questo decennale ci saranno pacchi regalo per tutti i partecipanti e premi e coppe per “Il cane più giovane”, “Il cane più anziano”, “Il cane residente più lontano”, “ Il cane più somigliante al padrone”, “Il cane più simpatico” e, per il secondo anno, in memoria del cane di un nostro volontario cinofilo, il “Trofeo Nora per il Cane più grande”.

Bertocchini creò nel 2011 la ‘Zamp-eggiata‘ per far trascorrere assieme, divertendosi e svagandosi, cani e padroni.

A tal proposito Anpana Lucca ricorda che sono aperte le pre-iscrizioni: basta telefonare al 3662780347 o al 3470111662.