Torna la “Pastasciutta Antifascista“. Giovedì a “In Pasta“ in corso Garibaldi

Torna la pastasciutta antifascista a “In Pasta“ in Corso Garibaldi 50, giovedì 25 luglio a partire dalle 19.30. "Non serve prenotare, nello spirito di casa Cervi all’indomani della notizia della caduta di Mussolini, ognuno potrà sedersi dove trova posto, in un clima di festa che celebra la storia da cui è nata la nostra Repubblica antifascista e democratica. La nostra pasta al pomodoro, cocomero e vino rosso saranno offerti a tutti gli avventori. Chiediamo soltanto a chi può di partecipare con un contributo libero che verrà destinato interamente a Palestine Children’s Relief Fund-Italia (PCRF-Italia), associazione di medici che da anni opera in Palestina e che oggi più che mai ha bisogno del sostegno di tutti. Sarà presente la coordinatrice di PCRF in Italia Martina Luisi per raccontare il lavoro dei volontari nella Striscia di Gaza".

"Il nostro impegno sui temi dell’antifascismo e della difesa dei valori costituzionali è espressione di un dovere civico che dovrebbe appartenere a tutti e tutte, indipendentemente dalle specifiche convinzioni di ognuno. Non accetteremo quindi strumentalizzazioni politiche, da qualunque parte dovessero provenire".