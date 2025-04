Torna la Marcia delle Ville a Marlia. E già si pensa all’edizione numero 50: "Nel 2027 ci sarà la maratona"

CAPANNORI Una maratona che allunghi il percorso nella parte est del territorio capannorese fino a Lucca, aumento dei partecipanti fino a 13-15 mila, (il record degli anni pre pandemia fu di 18 mila), un gemellaggio con gli appassionati stranieri, un libro. Sono le novità a cui si sta lavorando per la 50^ edizione della Marcia delle Ville a cura dell’associazione marciatori marliesi che pensano in grande per il mezzo secolo che cadrà nel 2027.

Intanto però è stata presentata la numero 48, quella del 2025, prevista per domenica 27 aprile, con l’anticipo del sabato con l’Expo Village. In conferenza stampa l’assessora al turismo Ilaria Carmassi, il presidente dei marciatori marliesi che organizzano l’evento, Ruggero Taddeucci e Lamberto Serafini per la Fondazione Banca del Monte. La manifestazione, che coniuga la passeggiata con le bellezze paesaggistiche, nasce come gara podistica non competitiva, diventata poi tra le più importanti a livello nazionale, promossa dall’Associazione Podistica Marciatori Marliesi con il contributo del Comune di Capannori e il patrocinio della Provincia di Lucca e della Regione Toscana.

Una camminata nel verde attraverso le ville storiche che ogni anno attrae migliaia di podisti (adesso siamo a quota 8 mila) e che, anche per il 2025 estenderà su due giorni. Sabato 26 aprile alle 9 , all’interno del mercato di Marlia, sarà inaugurato l’‘Expo, con stand di espositori, cibo di strada, ritiro dei pettorali e tanto intrattenimento, con brand conosciuti a livello locale ma anche oltre, ad esempio sarà presente la Redbull. Esteso l’orario del sabato allo spazio espositivo fino alle 20.30.

Domenica 27 aprile la marcia vera e propria, con partenza e arrivo come di consueto in Piazza del Mercato a Marlia. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 aprile, mette a disposizione fino a 10 mila pettorali e prevede quattro percorsi (4, 10, 16, 26 chilometri) e tre partenze. La partenza A sui percorsi di 16 e 26 chilometri (3.500 pettorali disponibili da ritirare dalle 7 alle 7.45) è in programma alle ore 8; la partenza B, già sold out sui percorsi di 4, 10 e 16 chilometri (3.500 pettorali disponibili da ritirare dalle 8.30 alle 9.15) è prevista alle 9.30; la partenza C sui percorsi di 4 e 10 chilometri (3.000 pettorali disponibili da ritirare dalle 9.45 alle 10.30) alle 10.30. La kermesse sarà plastic free, accessibilità per i disabili con le joelette, logo disegnato dagli alluni delle scuole primarie che sarà svelato all’ultimo. Per acquistare il pettorale è necessario iscriversi online sul sito, www.endu.net/it/events/marcia-delle-ville/ dove si possono consultare le diverse possibilità di acquisto, con una quota variabile a seconda del momento dell’iscrizione (fino a domenica 13 aprile costo 10 euro, dal 14 al 22 aprile costo 15 euro. Fondamentale il meteo.

Massimo Stefanini