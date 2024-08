Torna la festa di Santa Maria a Pascoso

Torna anche quest’anno la consueta festa di Santa Maria a Pascoso. L’appuntamento è fissato per domani. Organizzata dal Comitato Amiamo Pascoso, la manifestazione unisce la tradizione religiosa a speciali momenti ricreativi per richiamare un pubblico numeroso anche da fuori. A dare il via al palinsesto saranno alle 17 le prove di canto alla Chiesa del paese. Subito dopo, alle 18, l’appuntamento sarà al Ristorante Carnicelli che allestirà un gustoso apericena. Per partecipare, sarà necessario l’acquisto di un biglietto in prevendita, al costo di 25 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Parte dell’incasso sarà destinato all’organizzazione della festa.

Seguirà alle 21 la Santa Messa, al termine della quale – intorno alle 22 – partirà la processione per le vie del paese. Per finire, alle 22.30, tutti in piazza per l’estrazione del biglietto vincente della lotteria, aspettando lo spettacolo pirotecnico previsto per le 23.30. Nella piazza saranno allestiti dei punti ristoro: l’angolo bar, il banco dolci, lo spazio per il gelato e per la birra artigianale.