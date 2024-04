Torna la Festa della Libertà

Per Pieve Fosciana, oggi e domani, due giorni intensi, che dovrebbero essere assistiti anche dal bel tempo, spesso capriccioso in questo inizio di primavera, con lo svolgimento della edizione 655 della Festa della Libertà, da sempre in programma nella prima domenica dopo Pasqua. Stamani, domenica 7 aprile, alle 10 in Piazza dei Bersaglieri inaugurazione della mostra zootecnica organizzata dagli allevatori del territorio. Nelle vie del paese saranno presenti più di cento banchi che caratterizzano la prima fiera primaverile in Garfagnana, insieme ai negozi del paese che resteranno aperti. All’interno del mercato, in Piazza degli Alpini sarà presente il Lunapark aperto tutto il giorno. Alle 17.30 la banda G. Rossini effettuerà il concerto sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista.