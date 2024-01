Torna la “Festa della Befana“ in centro. Appuntamento in piazza San Francesco

Torna in piazza San Francesco la tradizionale “Festa della Befana“ che da oltre

trent’anni anima il centro storico: a organizzarla, anche per il 2024, è il Comitato popolare di piazza San Francesco, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Lucca e della Croce Verde Lucca e con il contributo di Comune di Lucca,

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Coop.

L’appuntamento con la simpatica vecchietta che regala dolciumi ai bambini è

per venerdì 5 gennaio, dalle ore 14.30, in piazza San Francesco. Grazie appunto al “magico“ inervento dei vigili del fuoco, la Befana scenderà dal cielo per distribuire

le calze ai bambini presenti, in piazza sarà possibile mangiare dolci e partecipare all’estrazione della lotteria. Sempre venerdì saranno inoltre consegnate altre calze e giochi ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Luca e saranno distribuiti pacchi alimentari alle famiglie che vivono situazioni di maggiore difficoltà economica.