Torna la "Corri con Paolo" a sostegno dell’"Agbalt onlus"

Una lodevole iniziativa che ormai è diventata tradizione. Ritorna la manifestazione podistica "Corri con Paolo", arrivata alla sua 13ª edizione. Si partirà da piazza Carrara alle 15.30 di sabato 6 maggio. L’aspetto sportivo passa in secondo piano, poiché siamo in presenza di una passeggiata ludico-motoria prevista su varie distanze, a scelta: 2-6-9 chilometri.

Una kermesse per amici e famiglie che vogliono semplicemente passeggiare e parlare in libertà, oppure per coloro che, al contrario, la interpretano come evento sportivo, ma non agonistico. E’ organizzato da "Gruppo Podistico Atletica Porcari" in collaborazione con il "Comitato Amici di Paolo" (un adolescente prematuramente scomparso anni fa) a sostegno di "A.G.B.A.L.T. onlus", associazione che assiste e trova alloggi ai genitori di bambini in cura a Pisa per tumori e leucemie e che vivono lontano. L’iscrizione è di 3,50 euro. A tutti gli iscritti verrà consegnato il classico pacco gara podistico. Verranno premiati i primi 10 gruppi più numerosi. Animazione per bambini con i Clown Dottori dell’Associazione "Ridolina".

Per rimanere agli eventi di Montecarlo da segnalare che il Primo Maggio ci sarà il concerto che va in scena ormai da decenni per la festa dei lavoratori. Sempre il Primo maggio raduno di lambrette e Fiat 500 d’epoca che si svolgerà in località Fornace, nei pressi della sede dell’Arciconfraternita. Il 21 maggio spazio invece alla salute nella "Giornata dedicata alla prevenzione", al polo operativo della Misericordia.

Il 10 giugno "Uniti per la Misericordia", un memorial, un torneo di calcio amatoriale per ricordare chi non c’è più, in collaborazione con i dipendenti del gruppo Sofidel. Il 17 giugno sarà inaugurata una nuova ambulanza nel nome di Mario Davini scomparso nel 2021. Era stato Governatore per circa due decenni. Nel suo ricordo anche la "Tavolata" del primo luglio.

Massimo Stefanini