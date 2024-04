Torna il Tattoo Expo 200 ‘artisti‘ al Polo Fiere

Undicesima edizione di Lucca Tattoo Expo, al Polo Fiere torna la rassegna dedicata all’arte del tatuaggio con grande attenzione alle famiglie.

Dal 12 al 14 aprile, il Polo Fiere di Lucca si prepara ad accogliere la kermesse dedicata all’arte del tatuaggio, Lucca Tattoo Expo, giunta alla sua undicesima edizione. Con oltre 200 tatuatori provenienti da ogni angolo d’Italia e anche dall’Europa, l’evento promette di essere un’immersione nel mondo dell’ink a 360 gradi. Nella conferenza stampa tenutasi ieri, alla quale hanno preso parte l’assessore alla cultura Mia Pisano, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e Maria Novella Dogliotti, responsabile del Polo Fiere, insieme agli organizzatori della manifestazione, Davide Carpeggiani e Francesco Cerasomma di Promolucca Event, sono stati svelati i dettagli del programma che vedrà coinvolti circa 500 addetti ai lavori, tra tatuatori, assistenti e aziende del merchandising che faranno parte dell’evento.

Un’interessante novità di quest’anno è il coinvolgimento del Liceo Artistico Passaglia di Lucca, con il vincitore del concorso per il nuovo logo della manifestazione, Neon Pierotti, che esporrà i suoi lavori in uno stand dedicato. Una collaborazione che vuole estendersi anche nelle edizioni future così da poter rafforzare il legame con le realtà scolastiche locali.

Lucca Tattoo Expo aprirà i battenti venerdì 12 aprile alle 14:00 e proseguirà fino alla sera di domenica 14. Oltre ai 200 artisti tatuatori e alle 30 aziende di merchandising presenti, i visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con l’area street food curata da Vizi & Virtù, che offriranno birre artigianali e specialità locali. Ma la manifestazione non si ferma qui, infatti numerosi spettacoli collaterali sono stati organizzati per intrattenere il pubblico e le famiglie, tra cui il tanto atteso contest degli artisti tatuatori che si esibiranno di fronte a una giuria di Guest Star. Non mancheranno anche spettacoli di Burlesque ed esibizioni di palestre in varie discipline.

Il costo dei biglietti è di 15 euro per ogni singolo giorno, ma coloro che acquisteranno il biglietto venerdì 12 avranno accesso gratuito anche sabato 13 aprile. I biglietti sono disponibili esclusivamente presso le casse del Polo Fiere.

Re. Graz.