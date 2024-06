Torna il Meraki Market oggi e domani il trionfo del vero fatto a mano

Secondo appuntamento di giugno con il Meraki Market, oggi e domani gli artisti e creativi del Meraki inaugurano la stagione estiva nella consueta sede di palazzo Sani, in via Fillungo 121, dalle 10 alle 20. Si potranno ammirare creazioni assolutamente uniche: lavori di cucito, abiti, borse, sculture con oggetti di riciclo, gioielli, tricot, ceramiche, pirografia, cianotipia, dipinti, nunofeltro, lavori in cuoio ed in legno, lavori con carta e cartapesta. Tutti gli artisti e creativi dell’Associazione Meraki Lucca realizzano le loro creazioni totalmente a mano e con l’ausilio di strumenti non industriali.