Torna il Giugno porcarese Musica, show cooking Nuovo format di talk show

La novità dei talk show, la volontà di coniugare tradizione e modernità declinata con riferimento ai giovani (da qui il concerto del 14 luglio, assai atteso, di Cristina D’Avena, come da noi anticipato), ma anche l’attenzione a temi come l’ambiente, gli stili di vita sostenibili, la transizione ecologica e digitale.

Sono le caratteristiche del “Giugno porcarese“ 2023, organizzato dal Comune, in sinergia con le maggiori aziende del territorio e con il supporto tecnico e logistico della società Demia. Gli eventi sono stati presentati in conferenza stampa dalla vicesindaca Roberta Menchetti, dall’assessore alla Cultura Eleonora Lamandini, da Renata Bonacchi in rappresentanza dei commercianti. "Un’offerta a 360 gradi che sia in grado di soddisfare tutti i gusti - commentano Menchetti e Lamandini - e siamo felici di annunciare un nuovo format, quello di Divani Strani, che vuole incuriosire le persone più giovani".

Si parte il 2 giugno con il “Villaggio del bambino“ con attrazioni dedicate ai più piccoli. Ospite di punta della giornata, direttamente da Rai YoYo, sarà il celebre Oreste Castagna, personaggio di programmi di qualità come Bumbi, L’Albero Azzurro e la Melevisione.

Poi le esibizioni delle orchestre giovanili, con gli studenti porcaresi che fanno incetta di premi a livello nazionale. Partirà da piazza Felice Orsi alle 17 di sabato 10 giugno la Color Corriamo, l’ormai attesa camminata organizzata dai commercianti per le vie del paese a ritmo di musica con un’unica regola: alla partenza i partecipanti indossano magliette bianche, all’arrivo magliette coloratissime. L’11 giugno (sempre in piazza Orsi dove si svolgerà la maggior parte degli spettacoli) spazio alla Filarmonica Catalani.

Venerdì 16 giugno alle 21.30 primo appuntamento del salotto di Divani Strani, vera novità dell’edizione 2023. Due gli ospiti che si confronteranno sulle dinamiche di cambiamento sociale introdotte dal digitale: Lorenzo Ferrari, l’under 25 più seguito su LinkedIn in Italia, amministratore delegato e fondatore dell’agenzia di marketing Smartalks, e la straordinaria Virginia Stagni, la più giovane manager nei 130 anni di storia del prestigioso giornale anglosassone Financial Times mentre il 18 ci saranno il conduttore radiofonico e televisivo Rai Federico Quaranta e Stefano Mancuso, scienziato, botanico e saggista.

Il 21 Coro Arcobaleno, il 23 show cooking e cooking class di Emanuela Ghinazzi, poi il concorso canoro “Facciamoci sentire“ il primo luglio e la D’Avena il 14 luglio.

Massimo Stefanini