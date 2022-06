Torna il festival Tralerighe Ecco i nomi e gli eventi

Festival Tralerighe di Barga. La 15^ edizione con Dario Vergassola, Luca Trapanese, Mia Canestrini Saranno Dario Vergassola, Luca Trapanese, Mia Canestrini e le autrici del giallo e del noir, gli ospiti della quindicesima edizione del festival Tralerighe di Barga 2022. Dal 13 al 16 luglio nella piazzetta del libro in via Giannetti a Barga si terranno le presentazioni.

L’evento, curato dall’amministrazione comunale di Barga e Tralerighe libri editore, rientra nei progetti Barga Città che Legge (del Mibact) e il Patto della Lettura della Regione Toscana. L’inaugurazione è affidata a Dario Vergassola mercoledì 13 luglio alle ore 19 nel centro storico di Barga. Vergassola, intervistato da Andrea Giannasi, presenterà "Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle cinque terre". Giovedì 14 luglio alle ore 21 ci sarà Luca Trapanese il primo caso in Italia di genitore omosessuale ad adottare una bambina affetta da sindrome di Down. Dal 2018, infatti, è il padre single della piccola Alba: un immenso gesto d’amore, da parte di un uomo che da sempre ha a cuore la tematica della disabilità. L’evento è curato in collaborazione con la Libreria Ubik di Lucca.

Venerdì 15 luglio alle ore 21 arriva Mia Canestrini, zoologa specializzata in conservazione della biodiversità animale, da oltre 15 anni si dedica a progetti di conservazione del lupo, la specie più iconica della natura selvaggia. Oggi conduce la rubrica "La bella e le bestie" per il programma 105 Friends su Radio 105 e, oltre ad avere uno spazio a Geo (Rai Tre) con la rubrica "Buone notizie dalla Natura", co-conduce La banda dei fuoriclasse su Rai Gulp e Il Provinciale su Rai Due. Sabato 16 luglio dalle ore 16 Garfagnana in Giallo Barga Noir con le presentazioni dei libri finalisti e la premiazione dell’edizione 14 a cura di Andrea Giannasi, Fabio Mundadori e Chiara De Magistris. Saranno premiate le sezioni libri editi e assegnati i premi dell’Antologia Criminale (edita da Talerighe libri editore) e il racconto migliore del Contest di scrittura "All’ultimo minuto" con incipit di Alice Basso, tenutosi a novembre nell’ambito del Lucca noir.

Luca Galeotti