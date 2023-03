Torna il Festival delle Frazioni Alla scoperta del territorio tra antichi sentieri recuperati

La VII edizione del Festival delle Frazioni del Comune di Castelnuovo inizia domenica prossima nella frazione di Rontano, dove nel pomeriggio si esibiranno le giovani voci del Centro D’Arti di Gallicano. Alla presentazione della nuova edizione del Festival delle Frazioni, nella sala " Luigi Suffredini", erano presenti la vice sindaco Chiara Bechelli e l’assessore Alessandro Pedreschi ideatore dell’iniziativa. Le frazioni in festa si potranno raggiungere in auto ma anche a piedi lungo i percorsi dell’Ariosto recuperati proprio per questo scopo. Per coloro che raggiungeranno queste località a piedi quest’anno c’è anche la novità data da spettacoli itineranti a cura della compagnia teatrale Il Circo e la Luna. Le altre frazioni che sono coinvolte nell’iniziativa sono Palleroso il 19 marzo , Antiscianail 2 aprile, Gragnanella il 16 aprile, Cerretoli il 23 aprile, Metello il 30 aprile ed infine Croce di Stazzana il 14 maggio.

"Una nuova edizione - hanno spiegato Pedreschi e Bechelli - per fare conoscere meglio e più da vicino il territorio del Comune di Castelnuovo". I "Sentieri Furiosi", inaugurati nell’anno del cinquecentenario dell’arrivo di Ludovico Ariosto in Garfagnana, saranno protagonisti del Festival delle Escursioni, organizzato parallelamente dall’associazione Vis Movendi e di "A spasso col Furioso", una rassegna di teatro di strada (anzi di bosco), curata dall’associazione "Il Circo e la Luna", la compagnia teatrale professionale presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo. Ogni domenica, dunque, avremo una camminata ed una rappresentazione teatrale in mezzo al Sentiero Furioso percorso dagli escursionisti. I Sentieri Furiosi, tutti adeguatamente segnati dalla sezione Cai di Castelnuovo Garfagnana, vengono ripuliti e mantenuti dai volontari dei circoli paesani, ciascuno per il tratto di propria competenza, in cambio di una riduzione della Tari dovuta al comune per la sede, questo meccanismo denominato baratto amministrativo è applicato per la prima volta dal Comune di Castelnuovo. Sempre grazie al Cai Castelnuovo in alcune tappe – e sicuramente nella prima – sarà a disposizione la E- jolette di proprietà del Cai da circa un anno. Questa permetterà anche a persone con difficoltà motoria di raggiungere le mete e percorrere, grazie ai volontari del Cai che si mettono a disposizione, anche i "Sentieri Furiosi".

Dino Magistrelli