Torna il caldo nelle classi dell’Ite “Termosifoni accesi per dodici ore“

L’inverno in classe dovrebbe (condizionale d’obbligo) essere finito per gli studenti dell’Ite Carrara, sede di viale Marconi. La centrale termica nuova non si sintonizza a dovere con l’impianto vecchio: il risultato è il gelo tra i banchi. E attendere la soluzione radicale del nuovo padiglione è impresa ardua. Così gli studenti hanno preso l’iniziativa e lanciato uno sciopero nei giorni scorsi che ha ottenuto un risultato concreto: l’estensione di ore di riscaldamento, ora raddoppiate da 6 a 12. A motivare la protesta erano stati i rappresenti di istituto Daniele Giorgi e Elena Lucchesi che ieri insieme ai compagni, ai docenti e ai vertici della scuola con la dirigente Alessia Bechelli e la sua vice Silvia Rebechi, hanno incontrato il Presidente della Provincia Luca Menesini e l’ingegner Nicola Ferrucci responsabile tecnico dei riscaldamenti.

“Ci teniamo a ringraziare particolarmente sia il presidente Menesini che l’ingegner Ferrucci per la disponibilità nei nostri confronti, anche nei giorni scorsi, oltre all’ingegner Fabrizio Mechini responsabile per l’edilizia scolastica per la Provincia – premettono Elena Lucchesi e Daniele Giorgi –. All’interno di questa riunione avvenuta ieri mattina noi studenti abbiamo espresso le nostre perplessità per le problematiche riguardanti il sistema di riscaldamento e la data di consegna del nuovo padiglione attraverso una lettera scritta da noi rappresentanti d’istituto, a nome di tutta la scuola che abbiamo letto“. “Quindi prima Menesini e poi Ferrucci e Mechini hanno risposto ai nostri quesiti – relazionano i due studenti rappresentanti di istituto –. Riguardo al tema delle temperature in cui ci è stato detto che già a partire da questo weekend la caldaia è stata tenuta accesa per 12 ore, invece che per le normali 6 ore, in modo tale che il plesso non si raffreddi troppo e renda difficile riportare la temperatura adeguata allo svolgimento delle lezioni“.

“Inoltre nelle classi meno esposte al sole e più dispersive verranno implementati dei nuovi termosifoni al posto di quelli non funzionanti – fanno sapere i portavoce degli studenti dell’Ite Carrara – . Per quanto riguarda l’aspetto edilizio della nostra struttura ci è stato promesso che, salvo imprevisti, il padiglione (lato stadio) adesso occupato dal Civitali, che tornerà nella sede di Via San Nicolao, verrà ripreso dal nostro istituto a settembre, mentre il padiglione in questo momento in costruzione (lato ospedale) ci verrà consegnato a gennaio dell’anno prossimo, sempre salvo ulteriori complicazioni“. Dunque due date da nodo al fazzoletto “salvo imprevisti“: quella del padiglione lato stadio, al momento occupato dal Civitali, che a settembre tornerà fruibile per il Carrara e la consegna del nuovo padiglione lato ospedale, attesa da tempo, per l’inizio del nuovo anno.

“Desideriamo quindi a rinnovare la nostra riconoscenza sia verso le istituzioni, sia verso la nostra Preside e la nostra Vicepreside, per aver reso possibile questo appuntamento – sottolineano Elena Lucchesi e Daniele Giorgi– , anche grazie ai mass media come voi che ci avete dato voce“. Daniele e Elena sono la testimonianza che quando ci si muove in modo educato, non strumentale e con nozione di causa si può ottenere tutto. O quasi.

Laura Sartini