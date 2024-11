Torna “Garfagnana Terra Unica“. Oggi e domani il gran finale

Oggi e domani, 17 novembre, dalle 10 alle 24, il gran finale, tra la tensostruttura di piazzale Chiappini e il centro storico di Castelnuovo, della X edizione di Garfagnana Terra Unica, la manifestazione dedicata alla memoria di Andrea Bertucci, l’oste per antonomasia della Garfagnana, con tante eccellenze gastronomiche, agricole, artigianali e artistiche locali, con l’intento anche di battere il record delle 14 mila presenze dello scorso fine settimana. Testimonial di questa edizione 2024 è il castelnuovese Simone Vergamini, miglior sommelier della Toscana nel 2023. L’evento è promosso dal Comune di Castelnuovo e dall’Unione Comuni Garfagnana, con l’organizzazione curata dall’Associazione Garfagnana Terra Unica, presieduta da Massimo Turri, nata dalla collaborazione di ben 36 associazioni di volontariato di tutti i Comuni della Garfagnana. Protagoniste in queste due giornate finali le associazioni Pro Capraia (pasta fritta con formaggio), Asr. Cascio (crisciolette), Asd. Sillicagnana (maccheroni al ragù), Ass. San Bartolomeo di Soraggio (paccheri al sugo di trota), Ass. LagoSì di Pontecosi (Penne con salsiccia e funghi), Ass. La Campagna (Ribollita di Turritecava), Polis Sillico (Tajerini co’ fagioli), River Pieve (Pane di patate garfagnino con tagliata), Metelletoli (polenta di neccio), Asc. Chiozza (porchetta), Asd. Cascio (salsiccia e rapini), Ass. Filarmonica Verdi (trippa al ragù), Ass. Pesaco (bomboloni), Autieri Garfagnana (ciambelle di mele e crema chantilly), Amici di Lupinaia (mondine), Asd. Amatori Vicas (necci), Asd Molazzana (torte dolci e salate). Due delle suddette associazioni, Asr. Cascio e Ass. San Bartolomeo di Soraggio faranno il loro debutto nella manifestazione, arricchendo l’evento con nuove proposte gastronomiche.

L’Associazione Compriamo a Castelnuovo per tutta la manifestazione gestisce il bar con le bibite e caffè. Stamani, alle 11, il programma si arricchisce con la presenza della miss Giada Andreoli, capitana della nazionale italiana calcio spettacolo. "Faremo un servizio fotografico nel centro storico – spiega l’organizzatore Alberto Davini- promuovendo i vari prodotti della Garfagnana grazie alla presenza di Radio Truman Tv del Principato di Monaco". Nel centro storico, domani, mercato straordinario del giovedì, apertura straordinaria della Rocca Ariostesca con visite guidate. Inoltre il trenino turistico che collega piazzale Chiappini al centro storico di Castelnuovo ogni venti minuti, dalle 10 in poi, al costo di 4 euro valido per tutta la giornata.

Dino Magistrelli