Torna “Ego Women Run“. Conto alla rovescia per l’evento solidale tra sport e benessere

"Ogni donna che partecipa a questa corsa non sta solo facendo qualcosa per sé, ma sta tendendo la mano a qualcun’altra". Il 23 marzo la città si prepara ad accogliere la nona edizione della Ego Women Run, un evento che non è solo un’occasione di sport e benessere, ma soprattutto un simbolo di solidarietà, prevenzione e sostegno concreto alle donne. La Ego Women Run è un’esperienza collettiva che abbraccia il valore del movimento come strumento di benessere fisico e mentale, unendo le partecipanti in un percorso di sostegno reciproco e impegno sociale.

Ogni passo compiuto lungo i percorsi di 6 e 10 km sarà un contributo concreto a due realtà fondamentali per il territorio, l’Associazione Silvana Sciortino che lavora ogni giorno per diffondere la cultura della prevenzione oncologica, sensibilizzando sull’importanza della diagnosi precoce come arma fondamentale contro il tumore al seno, e il Centro Antiviolenza Luna che rappresenta per molte un rifugio sicuro, un luogo dove poter ricominciare lontano dalla paura e dalla sofferenza.

Questa manifestazione non competitiva è un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza del volontariato e della partecipazione attiva. La partecipazione attiva di istituzioni e realtà locali (ieri alla presentazione erano presenti anche il sindaco Mario Pardini e l’assessore Simona Testaferrata, nella foto in basso) conferma l’importanza dell’evento e il suo radicamento nel tessuto sociale della città. Il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e dei Comuni di Lucca, Capannori e Pescaglia, insieme all’Unione dei Comuni della Garfagnana e alla USL Toscana Nord Ovest, e il sostegno di Confcommercio e delle Commissioni Pari Opportunità di Lucca e Capannori.

Quest’anno, più che mai, la corsa vuole essere un segnale forte di vicinanza alle donne che affrontano battaglie difficili. "Questo evento rappresenta un nuovo capitolo nel nostro impegno a promuovere uno stile di vita sano e attivo. - afferma Marina Malfatti, responsabile ufficio comunicazione & marketing. - Vogliamo che ogni partecipante si senta parte di una grande famiglia, capace di ispirare cambiamento e valorizzare la forza femminile".

La Ego Women Run si terrà domenica 23 marzo con partenza alle 8:30 dall’Ego Wellness Resort di S.Alessio. Non serve essere atleti, perché la corsa è pensata per tutti e prevede percorsi non competitivi di 6 e 10 km lungo il Parco Fluviale, con possibilità di scegliere tra corsa, jogging, camminata dinamica, nordic walking o camminata gentile. Le iscrizioni sono aperte presso Ego Wellness Resort, Ego City Fit Lab, Vitalina Abbigliamento Porcari, Alf Abbigliamento Sportivo Viareggio, Centro Antiviolenza Luna e Micasa Lucca. Anche chi non partecipa può sostenere la causa acquistando un pettorale simbolico. Partecipare alla Ego Women Run significa dunque diventare parte di una rete solidale, dove ogni donna può sentirsi accolta, sostenuta e valorizzata.

Rebecca Graziano