Torna “Castelnuovo in Maschera“. Animazione, ballo e concorso

“Castelnuovo in maschera“, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Consulta dei Giovani, andrà in scena domani, in centro. Alle 11, l’inaugurazione in sala “Luigi Suffredini“ della mostra “Castelnuovo e il suo Carnevale – 300 fotografie“ di Tommaso Teora sui corsi mascherati dal 1990 al 2008, che sarà possibile visitare fino al 10 febbraio. Inoltre la proiezione di un video realizzato da Videomix. Alle 14.30, nella piazzetta del Duomo, i bambini troveranno animazione, attività e ballo grazie alle scuole di danza che si esibiranno per i presenti. Presenti la scuola di danza “Armonia del Movimento“, “Dance Academy“ di Silvia Deiana e il “Centro Studio Danza & Artist“ di Ilaria Pilo. Gli allievi si esibiranno negli stili di hip hop e modern, coordinati dalle insegnanti Brigitta Carnicelli e Veronica Giannotti. Le scuole di danza poi si sposteranno in piazza Umberto con una coreografia da loro preparata per poter ballare tutti insieme. In piazza Umberto si terrà anche la gara delle maschere e del dj-set a cura di Scaltromix e Nameless, animata da Sandro Lana.

Sarà possibile iscriversi al concorso mascherato dalle 14.30 alle 16.30. Le maschere sfileranno sul palco e verranno giudicate da una giuria formata da personaggi storici del Carnevale. La gara terminerà alle 17.30 con la premiazione dei vincitori. Un premio per il miglior gruppo e tre premi per le migliori maschere singole/di coppia. Hanno dato il loro prezioso apporto l’associazione Compriamo a Castelnuovo, Parrocchia, Azione Cattolica, Caritas, gruppo Scout Garfagnana 1, Circolo Anspi di San Pietro e Paolo e Associazione Italiana dei Maestri Cattolici, Associazione Pro Loco e Protezione civile di Castelnuovo. La compagnia teatrale “Il circo e la luna“ dell’Alfieri, diretta da Michela Innocenti, terrà uno spettacolo di marionette nell’atrio del Comune. In piazza Duomo sarà inoltre possibile gustare bomboloni e frittelle cucinate dal gruppo Autieri Garfagnana e dalla Misericordia di Castelnuovo. Nei ristoranti di Castelnuovo menù a tema. Novità di quest’anno la presenza dell’associazione “La Foresta dei Sogni“ che parteciperà a varie attività, tra cui la gara delle maschere.

"Anche quest’anno - commenta il vicesindaco Chiara Bechelli - a seguito dell’entusiasmo e la voglia di iniziativa dei Giovani della Consulta e del successo dello scorso anno, torna Castelnuovo in Maschera, dedicato in particolare a bambini e bambine. L’intento è quello di far rifiorire la realtà del Carnevale di Castelnuovo per creare una rete di socializzazione e una sinergia tra associazioni e giovani, segno di una comunità che si rafforza e collabora per un fine comune, dando vita ad una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza".

Dino Magistrelli