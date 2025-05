Torna ’Cascio in festa’. L’attesa manifestazione nel borgo medievale

Si apre domani all’interno delle mura del panoramico borgo di Cascio, la patria delle famose "Crisciolette" nel Comune di Molazzana, una tra le giornate di festeggiamenti solidali più attese e partecipate della Garfagnana, "Cascio in Festa". Una manifestazione colorata e vivace, come la primavera che viene celebrata dai decori paesani, dove gli eventi si susseguono fino dalla mattina, tra memoria, sport , divertimento e solidarietà condivisa. Il tutto "condito" con un menù degustativo a base dell’immancabile criscioletta e di altre prelibatezze locali.

Il pranzo inizia alle 12, mentre nel pomeriggio saranno a disposizione pizza e bomboloni, naturalmente quelli "dell’Anna", conosciuta esperta locale della prelibatezza dolce. Attese nel borgo medievale dagli organizzatori, i volontari dell’Associazione sportiva ricreativa Cascio, guidata dallo storico presidente Alessandro Bertolini, famiglie, bambini, giovani e tante associazioni del territorio, sportive e non, che contribuiranno a rendere concreta la donazione alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, alla quale questa giornata speciale è sempre stata legata a doppio filo.

La "Giornata dello Sport e della solidarietà per il Meyer" di Cascio in Festa vedrà, infatti, in primo piano il calcio con il "Torneo in ricordo di Nico", memorial dedicato al giovanissimo Nico Giannotti, strappato improvvisamente all’affetto dei suoi cari all’età di 11 anni, nel giugno del 2011. Al Torneo federale, che da anni si svolge nell’area parrocchiale nel centro storico di Cascio, parteciperanno diverse rappresentative giovanili, tra le quali l’Asd Academy Ghiviborgo, l’Us Castelnuovo Garfagnana, l’Academy Pieve, l’Usd Gallicano, l’Academy Porcari e l’Usd Valle di Ottavo. Ci sarà anche spazio destinato alla pallacanestro, grazie alla società Cefa Basket Castelnuovo di Garfagnana, alla corsa con la G.S. Orecchiella, la società di Atletica Leggera e Corsa in Montagna, che proporrà attività ludiche e sportive per bambini. Presenti, poi, per lo sport delle bocce, gli associati della Bocciofila Garfagnana e per l’Arrampicata, l’Apuano Appeso Ssd.

"Letture in Festa", si va a inserire, inoltre, nel computo degli eventi collaterali allo sport fisico in senso stretto e sarà un angolo di lettura a voce alta curato dalla biblioteca di Molazzana. Previste per questo pomeriggio, anche le esibizioni degli allievi dei corsi di ballo e teatro del Centro d’Arti di Gallicano e del Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano.

Fiorella Corti